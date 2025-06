We spreken geen takkietakkie maar we geloven Wahhab Hassoo op z'n woord: de vrije geest in het filmpje hierboven roept in het centrum van Amsterdam, om precies te zijn recht tegenover Femke Halsema, op tot onderdrukking en slaafmaking van Koerdische vrouwen. Iets als: "Elke Koerd in de Arabische wereld die zich niet bekeert tot de islam via de Koran, moet worden opgepakt. Voor zijn ogen moeten zijn vrouw, moeder en dochter tot slaaf worden gemaakt." En straks loopt zo'n joker weer met de snuit vooraan bij een of andere anti-Israël-demo. Sjonge jonge het is wat he, met die vloggers, want we hadden ook al die knettergekke Asil Kashef en die maffe Amar. Allemaal roepen ze op tot het uitroeien, het onderdrukken en het slaafmaken van Alawieten, Koerden, enzovoorts. Een klein groepje vloggers verpest het weer eens voor de rest!