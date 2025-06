[LIVEBLOG ISRAËL IRAN HIERRR]

In de categorie 'er is steeds meer bewijs voor de stelling dat IS-strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa komen. Is geen hysterie' een follow-up op de vlogger die in het centrum van Amsterdam, pal tegenover de werkkamer van Femke Halsema, opriep tot onderdrukking en slaafmaking van Koerdische vrouwen. Zijn naam blijkt Osama Al-Hamad en hij is volgens de kenners waarschijnlijk een psychisch uitgedaagde Syriër, een heel vervelende, die tegenwoordig blijkbaar in Nederland woont. Bronnen van Harald Doornbos hebben het mogelijk over Deventer of Amsterdam. Het is wat met die Osama's! Nu roept-ie weer iets dreigends als: "Wie ISIS terroristisch noemt, kenmerk ik zijn dochters als slavinnen." Dit is z'n Facebookmuur, die is volgekwakt met IS-verheerlijking, Saddam-meuk en volslagen krankzinnigheid, in zowel Arabisch als hakkietak-Nederlands, à la Beautiful Mind. Tevens op z'n socials: een of andere bomgordel en iets wat op de deur van een Nederlandse azc-kamer lijkt. Hallllloooooo politie & instanties. Deze gek is een TIJDBOM.