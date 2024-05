Kijk dit is nou een interessante uitspraak van Paus Franciscus, die gezellige Argentijnse kerel die de hele tijd iedereen zijn voeten loopt te wassen. Hij klaagt erover dat een organisatie die bestaat uit allemaal ongetrouwde mannen die rondlopen in jurken een flikkerbende is. "De paus werd gevraagd of homoseksuele mannen de opleiding tot priester mogen volgen, zolang ze celibatair blijven. Daarop reageerde hij op heftige toon dat dat niet moet gebeuren. De paus vervolgde zijn verhaal dat er in de Rooms-Katholieke Kerk al te veel sprake is van frociaggine. In het Nederlands is dat vrij vertaald 'flikkerbende'." Niet aardig voor de flikkers. Beter kan de Katholieke Kerk nu een keertje na gaan denken over het celibaat en de aantrekkingskracht van het priesterambt op kindermisbruikers. Actiegroep 'Queers for Vatican' heeft nog niet op de uitspraak gereageerd.