Maar natuurlijk is er een realtime livestream van het allerbelangrijkste rookkanaaltje ter wereld! Pijpje in Rome braakte gisteren om 21:00 uur zwarte rook uit (= no go), en vandaag zijn er maar liefst VIER STEMRONDES voor een nieuwe paus. F5 F5 F5 F5. Och jongens meisjes, WAT IS DIT SPANNEND!

Update 11:55: Zwarte rook na eerste stemrondes van de dag, nu eerst lunch en daarna de middagrondes!