Nou, dat hebben ze toch maar vlug gedaan. Op de tweede dag van het conclaaf is een NIEUWE PAUS verkozen. Of ze hebben het verkeerde rookbommetje in de kachel geflikkerd, kan ook. Is het Wim Eijk? Pizzadinges? De eerste paus VAN KLEUR? Of toch Henk Spaan? We gaan het zien. NU LIVE naar Vaticaanstad.

UPDATE - Sint-Pietersplein volgestroomd met uitzinnige reli-mensen. Vermoedelijk katholiek.

UPDATE - Zwitserse Garde marcheert het plein op. IT GIET OAN.

UPDATE - Ook Italiaans legerkorps gearriveerd. Geen militaire invasie, hoort er gewoon bij.

UPDATE - Vaticaanverslaggever Andrea Vreede bralt bij de NOS wat over dat het een 'herderlijke paus' zal zijn. Waar trekken ze die figuren toch vandaan?

UPDATE - Er is beweging. De deuren bij het balkon gaan open.

UPDATE - En het is: AMERIKAAN ROBERT PREVOST. Pauselijke naam Leo XIV. GeenStijl PausWatch gaat hierrr verder.