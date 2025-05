De nieuwe paus, Leo XIV, stelde eerder dat je asielzoekers hun menselijkheid ontneemt als je ze reduceert tot een getal of bedreiging. @MinisterAenM Marjolein Faber voelt weinig voor dat standpunt: "Dat is natuurlijk onzin." #WNL pic.twitter.com/Gj2JDnPHu8

Migranten reduceren tot getallen. Het zou niet moeten. Maar het gebeurt wel! NOU JA ZEG! Welk een ONTMENSELIJKING door MARJOLEIN FABER van de PVV! Welnu, dan hebben we nieuws voor u. Dergelijke ONTMENSELIJKING wordt al jaaaaaren gedaan door de AMBTENAREN van de ASIELINDUSTRIE. Iedere maandag rond 10:00 uur worden "de getallen" bekendgemaakt op het MINISTERIE VAN OMVOLKING, dat al jaaaaren in handen is van de VVD en VNO NCW. Kijk maar wat een getallen. Schrik niet! Of eigenlijk wel.