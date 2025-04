Voordat we vanmiddag aan het bier gaan en het Koningsdaggeknal losbarst schakelen we eerst over naar Vaticaanstad. Jorge Mario Bergoglio, beter bekend als paus, papa en Fransie Franciscus, stierf op Tweede Paasdag en is niet meer herrezen (hoewel we toch nog hoop kregen door deze foto). Hedenmorgen bewijzen staatshoofden, geestelijken, christenen en: de wereld de laatste eer aan de Heilige Vader en groeten hem nog een maal op weg naar zijn eeuwige rustplaats in de basiliek van Santa Maria Maggiore. Het wordt een prachtig schouwspel op het Sint-Pietersplein, maar ook een veiligheidsoperatie waar je U tegen zegt. Eerder zagen we al zoiets bij de begrafenis van koningin Elizabeth II en paus Johannes Paulus II. Je gaat spontaan bidden voor een goede afloop. Ach, dat komt vast goed, de Almachtige houdt een oogje in het zeil. Schenk jezelf dus snel een Rooms halfje onschuldige rode wijn in om optimaal te genieten van de mooiste voorstelling, de prachtigste praal die het christendom te bieden heeft: de uitvaart van de paus.

Bereid je voor op heel veel orgelmuziek, hymnen, slapende wereldleiders, onverstaanbare teksten in het Latijn, niet zulke hippe outfits, hulpsinterklazen en waakpieten en erg vaak de woorden 'amen' en ' in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.

Paus Franciscus, requiescat in pace. Amen.