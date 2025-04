Mensen, Fanciscus is dood en begraven. Er is nog zeker anderhalve week geen paus. Dat betekent dus: SEKS VOOR HET HUWELIJK IS NU TOEGESTAAN. En vloeken. Condooms gebruiken, al die dingen die katholieken zogenaamd niet zouden doen. Maar het betekent ook dat de zoektocht naar een NIEUWE PAUS aanstaande is. We hopen natuurlijk op een NEDERLANDER op de Heilige Stoel en aangezien de kansen van Wim Eijk al door de dappere satirici van Even Tot Hier zijn GESLOOPT, zijn wij van het Stijlloze Bisdom in CONCLAAF gegaan voor een shortlist. Vandaar een paar STIJLLOZE KANDIDAAT-PAUZEN na de breek.