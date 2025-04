Supermooi dat uitgerekend de NPO de PVV tot de allergrootste van Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam aan het maken is. Blijf lekker vooral de heerlijke stas Ingrid Coenradie uitnodigen op De Publieken om de zogenaamde "prutsers" in het Kabinet aan te vallen. Iedere D66-deugpoging tot tweespalt in de PVV wimpelt Ingrid the Invincible moeiteloos alsook groots ende elegant af. Gisteravond weer. Jeroen Pauw kansloos KO in de corner door die prachtige mevrouw met wenkbrauwen als komma's. Ga met pensioen, Geert. Je hebt het verdiend. Gekke pruik op, en dan zelf rijden in de Audi TT met sleurhut naar Slovenië/Hongarije en laat Nederland aan Coenradie over. Ingrid gaat het regelen. Nu nog een... WAT IS DE STAND Henk?