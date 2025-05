Terwijl iedereen naar rechts kijkt waar Geert Wilders zijn tienpuntenplan aan de deur van het coalitieoverleg heeft gespijkerd, gebeurt er links ook nog wat in de Tweede Kamer. Er wordt vanmiddag namelijk gestemd over een aantal moties van onder andere BBB, SGP en PVV over de Wet Open Overheid. Die wet kent u misschien wel, want die zorgt er voor dat het af en toe voor burgers nog wel eens mogelijk is te weten wat de overheid nou eigenlijk allemaal aan het uitspoken is. Maar u kent die wet misschien nog wel beter omdat keer op keer blijkt dat de overheid de eigen regels aan haar laars lapt om de luiken maar zo ver mogelijk dicht te doen, de onderste stenen te begraven en de lijken nog dieper in de kast te duwen. En wat gaat de Tweede Kamer doen? Die wil de boel allemaal nog een stukje minder transparant maken, althans dat willen moties van Caroline van der Plas (BBB), André Flach (SGP) en Marco Deen (PVV).

Bij BBB en SGP is het allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat er niet info over boeren openbaar wordt, en om dat te bereiken willen ze dat kleine beetje openbaarheid dat we nu hebben nog verder de nek omdraaien. Het openbaar maken van de naam van verzoekers, zoals de SGP wil, zou er bijvoorbeeld voor gezorgd hebben dat we nu nog niet zouden weten wie die autogordel in de VPRO-docu van Sigrid Kaag wilde shoppen. BBB wil dat informatie die volgens rechters openbaar gemaakt moet worden, alsnog geheim wordt gemaakt bij een bezwaar, waardoor het voor journalisten nóg moeilijker wordt (en het is al een drama) om informatie te krijgen over zaken die nog een beetje actualiteitswaarde hebben. De PVV wil dwangsommen afschaffen en er daarmee voor zorgen dat de overheid compleet straffeloos (in tegenstelling zoals het nu gaat: vrijwel straffeloos) de wet kan overtreden.

Slechte plannen dunkt ons, en dat dunkt allemaal onderzoeksjournalisten (brandbrief hierrr) ook. Stemming over de moties is vanmiddag (als het kabinet dan nog niet gevallen is, red.).