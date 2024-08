Weet u nog? Het kabinet-Rutte III? Dat viel? En dat toen de overheid het allemaal anders zou gaan doen met openbaarheid? En dat niemand dat geloofde? En dat er toen nog een Rutte IV kwam? En een nieuwe bestuurscultuur? Nou? Hoe is het daar mee? Denkt u? Even Follow The Money lezen hoor. "Voor het eerst duikt er bewijs op dat BZK (het ministerie van Binnenlandse Zaken) voor alle departementen heeft bepaald dat conceptversies van documenten bij voorbaat geheim worden verklaard." Dat mag helemaal niet, daarom zei het ministerie van BZK eerder dat het BZK nooit druk heeft uitgeoefend op andere departementen. Maar dat is dus gelogen. "Verschillende ambtenaren binnen de Rijksoverheid onderschrijven nu desgevraagd dat BZK druk uitoefende op andere ministeries om geen enkel conceptdocument vrij te geven. Een anonieme jurist noemt het categorisch weigeren van concepten ‘staande praktijk’ en bevestigt dat BZK ‘ons keer op keer aanspoorde’ geen uitzondering te maken. Een andere jurist van een ministerie stelt: ‘Ik heb al meerdere malen geprobeerd om van deze lijn af te wijken, want anders krijgen verzoekers soms een onvolledig beeld van de besluitvorming. Maar binnen mijn ministerie mag ik geen andere koers varen, vanwege die Rijksbrede lijn.’"

U raadt het al, Kamerlid Sandra Palmen van NSC helemaal over de pis. "We zijn weer terug bij af." Even kijken hoe minister Judith Uitermark, ook van NSC, op de kwestie reageert. "Het ministerie ‘herkent zich niet’ in het relaas van ambtenaren op andere departementen die onder druk gezet zeggen te zijn om conceptdocumenten altijd geheim te houden. ‘Ieder bestuursorgaan is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woo,’, aldus een woordvoerder." Nou inderdaad. We zijn weer terug bij af.