Het ministerie van VWS deed er dus alles aan om te voorkomen dat ministerie van Financiën stukken over Hugo de Jonges betrokkenheid bij de Sywert-deal naar buiten zou brengen. Dat mislukte (dit artikel was het gevolg volkskrant.nl/kijkverder/v/2… ) #woo

Volstrekt niet verbazingwekkende ontwikkeling (zie ook: Kaagdocu, D66) in het steeds verdrietiger worden dossier 'Uw overheid en openbaarheid': uit een Woo-verzoek blijkt hoe ambtenaren omgaan met Woo-verzoeken en het is niet fraai. Het ministerie van VWS wrong zich in allerlei bochten om de Sywertapps geheim te houden. En nu heeft NRC ook nog uitgevogeld dat het ministerie er eerder alles aan deed om die hele deal aan ons zicht te onttrekken. Accountancykantoor Grant Thornton mocht geen onderzoek doen naar de deal, omdat dan wel eens publiek zou kunnen worden Hugo de Jonge zich de pis lauw liet maken door Van Liendens publieke druk. Ambtenaren, die in dienst zijn van ons, het publiek, vinden openbaren aan ons, het publiek, wat ze doen namelijk reuze vervelend. Misschien komt dat omdat ambtenaren tegenwoordig niks meer hoeven te kunnen, als ze maar politiek sensitief zijn. Was er maar een politieke partij die een volstrekt nieuwe bestuurscultuur ging regelen ofzo.