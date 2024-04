Blijft een raar verhaal hè

Het "team" van burgemeester Femke Halsema heeft het interview over antisemitisme met Rob Oudkerk dat op amsterdam.nl verscheen al voor publicatie geaccordeerd en vond de inhoud "prima". GroenLinks-wethouder Touria Meliani stuurde de zondag na de publicatie in de WhatsAppgroep 'College app- praktisch' een LinkedIn-bericht door van een malle pro-Pallie wetenschapper, hierop reageerde Femke Halsema door te zeggen dat de uitspraken niet van de gemeente waren, maar van Oudkerk. Daarna werd door het college alsnog besloten het interview offline te halen. In eerste instantie kreeg Rob Oudkerk nog te horen dat dat was omdat de Februaristaking voorbij was, later gaf de gemeente toe dat de maatregel genomen is vanwege negatieve reacties en de onduidelijkheid over de afzender. Dat blijkt uit (flink gezwarte) interne documenten die GeenStijl heeft opgevraagd op basis van de Wet Open Overheid en (vage en ontwijkende) antwoorden van de gemeente Amsterdam. Uitgebreide reconstructie na de breek.

Interview: verwijderd

Okee even voor iedereen die is vergeten waar dit ook alweer over ging: op 22 februari verscheen er op www.amsterdam.nl een interview met Rob Oudkerk, bekend van internet, over antisemitisme. Oudkerk deed in het interview ongeveer 0,0 rare uitspraken, maar toch werd het enkele dagen later op last van het Amsterdams college van het internet gehaald. Uit de stukken blijkt nu dat ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van www.amsterdam.nl, het interview al op 21 februari, dus een dag voor publicatie, hebben voorgelegd aan "team burgemeester".

"Mag naar team bm", "Doe ik!"

Iemand van "team burgemeester" (de gemeente Amsterdam weigert antwoord te geven op de vraag van GeenStijl wat de functie van deze leden van "team burgemeester" is, om de privacy van de ambtenaren te beschermen, dat bemoeilijkt uiteraard ook de interpretatie van de stukken) antwoordt met "Lijkt me prima!" plus nog een andere tekst. Ook die tekst blijft geheim omdat het kennelijk gaat om persoonlijke beleidsopvattingen van de ambtenaar.

"Lijkt me prima!"

GeenStijl vroeg aan de gemeente Amsterdam: "Klopt de conclusie dat het “team van burgemeester Halsema” het interview met Rob Oudkerk van tevoren heeft geaccordeerd?". Verrassend genoeg is het antwoord ontkennend: "Nee dat klopt niet. Nadat het interview is gehouden en uitgewerkt is dit gemeld aan woordvoering. Woordvoering accordeert geen interviews op de website." Raar. Want als iemand op 22 februari er naar vraagt bij een ambtenaar "Ah ik begreep van de redactie dat het artikel door jou geaccordeerd is?" is het antwoord: "Ja, ik heb het vooraf gezien." Het kan natuurlijk dat dit wéér een andere ambtenaar is dan degene die "Lijkt me prima!" mailde, maar het kan ook dat onze tante een wiel heeft en dan is het een fiets.

Geaccordeerd

Vervolgens bleef het interview drie dagen online staan, tot er online bij pro-Pallie figuren, zoals Universitair hoofddocent recht en geesteswetenschappen Michiel Bot, rumoer ontstond over enkele uitspraken. Bot schrijft hierrr in Het Parool over zijn weerstand tegen het interview. In de appgroep 'College app- praktisch' deelt wethouder Touria Meliani (GroenLinks) zondagavond 25 februari om 20u50 een LinkedIn-bericht van Bot, dat inmiddels verwijderd is. Op Bots timeline is nog wel een bericht te vinden waarin hij betoogt dat het Nationaal Holocaust Museum wordt gebruikt om 'genocide te normaliseren'.

Burgemeester Halsema reageert de volgende ochtend.

"Ben er even achteraan gegaan"

Ze lijkt de publicatie hiermee te verdedigen, maar hoe ze dat doet, is zwartgemaakt, ook weer vanwege 'persoonlijke beleidsopvattingen'. GeenStijl heeft burgemeester Halsema uiteraard gevraagd wat ze met dit appje bedoelde, maar kreeg als antwoord: "Wanneer het college een besluit neemt, geldt dat besluit vanaf dat moment als beleid van het college. Het college spreekt met één mond." Iemand (de gemeente Amsterdam wil niet zeggen wie) appt vervolgens dat ze het er op dinsdag 27 februari over gaan hebben. Tijdens die vergadering wordt besloten het interview van de site te halen. Rob Oudkerk wordt daarop geattendeerd door een verslaggever van De Telegraaf, en gaat er in eerste instantie nog vanuit dat dit een technisch foutje is.

"Stel mij even gerust voor er een rel ontstaat"

Vervolgens blijkt het toch bewust te zijn, maar een medewerker van www.amsterdam.nl meldt aan Oudkerk dat het bericht offline blijft omdat de Februaristaking al voorbij is. "Het interview/artikel heeft z'n functie gediend nu de herdenking van de Februaristaking heeft plaatsgevonden." Ja kom nou.

"Februaristaking is al voorbij"

Uiteindelijk schreef de T. op 29 februari over het stiekem verwijderen van het interview. Rob Oudkerk kreeg excuses van de burgmeester en volgens een interne mail lijkt daarmee "de kou uit de lucht". Op naar de volgende rel!

FUN FACT: Deze week plaatst de gemeente Amsterdam alle stukken die zijn vrijgegeven in het kader van ons Woo-verzoek op www.amsterdam.nl, inclusief een (nogal korrelig) screenshot van het complete interview dat naar AT5 is gestuurd ter voorbereiding op het wekelijkse gesprek met de burgemeester. En zo staat het interview dus alsnog online op www.amsterdam.nl! Een goed leesbare versie vindt u overigens hierrrr.

ALLE ANTWOORDEN VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM: (pdf)

ZELF ALLE STUKKEN LEZEN: (rommelige pdf)

Pardon

Topics als deze kunt u wel gratis lezen, maar wij kunnen ze niet gratis maken. Woo-verzoeken indienen, verwerken en verder graven kost tijd, moeite en geld. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.