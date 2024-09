Femke Halsema vond dat het UvA-bestuur ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ en bovendien ⬛⬛⬛ ⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛, nadat de 'demonstraties' van pro-Palestijnse 'studenten' op 8 mei totaal uit de hand waren gelopen. Ze liet de bestuurders weten dat ⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ en ⬛⬛⬛⬛, maar ook dat ⬛⬛⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ in ⬛⬛⬛⬛ vanwege ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛. Dat blijkt uit stukken die de UvA na een beroep op Woo van onder meer GeenStijl heeft vrijgegeven en waarover de T. vandaag schrijft dat overwogen werd het bezette BG-4 dan maar in te richten als 'actiecentrum', om de protesten dood te laten bloeden.

Maar! Er zit in die stukken dus ook een appje, of eigenlijk drie appjes, die de burgemeester om 00u39 aan UvA-bestuurders Jan Lintsen, Geert ten Dam en Peter-Paul Verbeek (ja die van dat interview) stuurde. De volledige inhoud van die apps (die identiek lijken) is helaas zwartgelakt, en uit afgemeten reacties van Lintsen en Ten Dam op Halsema is verder ook niks op te maken. Maar als we zien hoe Verbeek op Halsema reageert, dan krijgen wij toch sterk de indruk dat Halsema niet heeft opgeschreven dat ze nou zo ontzettend tevreden was van die weifelende met-gemaskerde-relschoppers-in-het-Engels-onderhandelende PRUTSERS.

Verbeek schrijft onder meer: "Dank ook voor het delen van je observaties van dingen die verbeterd kunnen worden. We begrijpen hoe lastig het voor jou en de politie is geweest (een agent werd met ammoniak bekogeld, red.) en we zijn graag bereid om naar onze interne aanpak (de dialoog aangaan in het Engels met mensen die gemaskerd onderhandelen en weifelen met aangifte doen, red.) te kijken om te zien wat we kunnen verbeteren."

Dat is geen reactie op een burgemeester die om tien over half één 's nachts nog even wat complimentjes aan het uitdelen is. De UvA meldt dat de passage is gelakt "op verschillende gronden: inspectie/controle/toezicht door bestuursorganen, beveiliging personen en goed functioneren van bestuursorgaan. Er staan details in over beschikbaarheid van politie om te kunnen optreden, het afstemmen tussen de burgemeester en het bestuur van de UvA en capaciteit/schaarste bij inzet vanuit het land."

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de gemeente Amsterdam ook niets gaat delen over de inhoud van het appje, maar wijst er wel op dat er na een soortgelijk Woo-verzoek binnenkort stukken openbaar zullen worden gemaakt.

Nog meer hoogte- (of zo u wilt: diepte-) punten uit het Woo-verzoek na de breek.