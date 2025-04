Studenten, wat is het toch een heerlijk volk. Jeugdig. Vol energie, vol ideeën en principes. Zoveel principes bij een aantal, dat er nog weleens iets stuk gaat. Bij de UvA zijn ze daar onbetwist kampioen in. Vorig jaar werd al voor MILJOENEN aan spullen gesloopt in universiteitsgebouwen, maar gek genoeg heeft het gemaskerde UvA-grut daarmee dus NIET 'Palestina' bevrijd. Wat doe je dan? Meer slopen natuurlijk. Dus moest ook het Maagdenhuis eraan. Hele middag de boel daar bezet, beetje televisieschermen van de muur trekken en kapotmaken, kunstwerken kapotmaken, tafels en stoelen kapotmaken, muren kapotmaken, muren bekladden, in plantenbakken zeiken, u weet wel, opkomen voor Gaza en zo. Toen de ME die even gemeen kwam doen tegen die leuke, gemaskerde idealisten en toen het gebouw leeg was kwam de UvA de scherven opvegen en heel hard 'FOEI' roepen. Nou, bij deze paar uur durende bezetting is dus, blijkt nu, wel 150.000 euro aan schade gemaakt. Slechts een eerste schatting overigens, want nog niet alle offertes zijn klaar. Schermen stuk, meubels stuk, kunst kapot en het gebouw moet opnieuw geschilderd worden. Daarnaast hebben ze ook de beveiligingscamera's gesloopt, waardoor het nog lastiger gaat worden om bezetters aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Zoals een woordvoerder van de UvA tegen AT5 zegt: "Dan heb je wel je best gedaan." En zo is het ook wel weer. De kindertjes in Khan Younis zullen trots zijn.