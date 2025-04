Het was weer gezellig gisteren in Amsterdam, waar boze studenten hun bul inleverden (hebben ze niet, red.) het Maagdenhuis vernielden om te laten zien hoe oneerlijk ze het allemaal vinden in Palestina enzo. Een agent kreeg bijtende vloeistof in zijn gezicht, het Maagdenhuis is volgens 'de driehoek' veranderd in "een ravage die op geen enkele manier goed te praten is" (foto's na de breek) maar iedereen had het wel reuze gezellig. Iedereen? Niet iedereen. Sommige demonstranten kregen er met de lange lat van langs, die hebben kennelijk het college Inleiding Tot Het Principe FAFO nog niet gevolgd. Ze kunnen trouwens wel beter video editen dan wij, de mooie blurs zijn van hen, die lelijke vierkantjes van ons (voor de Romeo's).