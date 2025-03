In een statement dat de makers ervan precies helemaal niets kost (iedereen weet al wat zij van de smerige boycot door de UvA van de Hebrew University vinden, niemand raakt zijn baan kwijt omdat hij geen diploma meer heeft, niemand moet nu opeens al zijn studiefinanciering terugbetalen en niemand pakken ze die honderden uren neo-marxistische indoctrinatie meer af) en de UvA alleen maar wat oplevert (die kan nu zeggen dat er kritiek van alle kanten komt, zowel van demonstranten die het allemaal niet ver genoeg vinden gaan en deze activisten die het allemaal veel te ver vinden gaan, en dat je daaruit kunt afleiden hoe genuanceerd en onafhankelijk het beleid van de UvA is, terwijl daar dus helemaal niks van klopt) laten 50 UvA- alumnussen alumnooi alumni alumnes alumna alumni's weten dat ze hun diploma symbolisch aan de universiteit teruggeven. Ze gaan daar vrijdag over in gesprek met bestuursvoorzitter Edith Hooge. Wij willen bij dezen ook graag ons veterstrikdiploma terug inleveren bij juf Ineke omdat we bij nader inzien al die Kinderen voor Kinderen Kerstliedjes over vrede op aarde en stoppen met schieten niet vinden passen bij de huidige tijdsgeest waarin juist meer aandacht is voor Defensie. Ook gaan we ons Pietendiploma inleveren bij Sinterklaas (u weet wel waarom), ons zwemdiploma inleveren bij meester Hans (stomme man, raar kettinkje) en ons Schaakdiploma Stap 4 bij meester Wim (we hadden afgekeken tijdens het examen). Dat zal ze leren.