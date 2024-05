De man die verdacht wordt van het slopen van tv-schermen tijdens de bezetting van de UvA, blijkt een 35-jarige Palestijnse asielzoeker die verblijft in een azc in Hardenberg. Ook deze meneer was geen 'infiltrant die het studentenprotest zwart wilde maken' maar een ideologisch metgezel van de studenten. Student? Aan de Universiteit des Levens, wellicht.

Gisteren stonden al drie in het zwart geklede pallievandalisten voor de rechter, ook dat waren geen infiltranten van buitenaf. Wanneer de 35-jarige asielzoeker voor de rechter verschijnt is nog niet bekend. Tot die tijd blijft hij vastzitten.