De Asha ten Broekalikes hebben weer toegeslagen: het Rotterdamse hoofdkantoor van containerboer Maersk is gesloopt door een clubje pro-Pallie eigenrechters. Ook werd het pand beklad met teksten als 'collaboreur' (hahaha) en 'mask off Maersk'. Heeft te maken met het feit dat Maersk spulletjes van A naar B brengt, en ook onderdelen van de F35 van Texas naar Israël. GENOCIDE!!!! Ook werd een Zara-winkel beklad: eerder kwam Zara in het nieuws omdat het Palestijnse slachtoffers zou 'bespotten' (ofzo). Sindsdien staat de Doetinchemchic-modetoko op de zwarte rode lijst. Welnu, demonstreren en 'boe' roepen is A, de boel slopen, ruiten inbeuken, de zooi ondersmeren met rode verf en werknemers intimideren blijft B. Dit is: terreur. Er zijn vier broekalikes opgepakt. En wat doen we eraan, OM?

Update - "De aangehouden actievoerders zijn een vrouw van 29 uit Leiden, een vrouw van 24 uit Bilthoven, een man van 40 uit Berkel en Rodenrijs en de 23-jarige Enschedeër."