Handig. De lijst met dingen & zaken te boycotten - want Het Beloofde Land - gaat weer eens rond op de sociaalmedia. Met Hamas-vlaggen wapperen in Roelofarendsveen helpt u geen Palestijn moedig voorwaarts, maar nooit meer Surprise Eieren van Kinder Chocolade kopen helpt daarentegen wel. Aldus de altijd actieve BDS-gemeenschap. Tip van Pritt: lijst uitprinten. en medenemen bij Sinterklaas- en Kerstinkopen en gewoon lekker Israël supporten, want die Iron Dome-raketjes kosten duur. Opmerkelijkste aanwezige op De Lijst: VASELINE (hier mag u zelf de flauwe grappen inkoppen).