Nou het was gezellig op het IDFA. Het documentairefestival, dat vorig jaar ook al zo vrolijk in het nieuws was, werd op de openingsavond in Carré verstoord door een pro-Palestijnse activist. Die nam er geen genoegen mee dat de headliner van deze editie van het IDFA over het leven in de Palestijnse gebieden ging. Nee, volgens de jongeman moeten er structurele dingen veranderen in de organisatie van het filmfestival. Iets met zionisten, waarschijnlijk. De man gooide op het hoogtepunt van zijn betoog een paar pamfletten door de lucht en vertrok. Wat hij niet wist is dat hij naast Frits Barend zat, die dapper genoeg was de schreeuwer van weerwoord te voorzien. "If he did this in Gaza he would be killed" en "free the hostages" roepen, dat was dus voldoende voor de activist om een formele klacht in te dienen tegen Barend. Hij zou door de 77-jarige Jood zijn "aangevallen". Nu loopt er een onderzoek. In bovenstaande video is precies NIKS te zien wat lijkt op een fysieke aanvaring en zelfs de "moeilijke" manier waarop de activist over Frits heenkroop om zijn plek te verlaten is op de beelden amper terug te zien. Maaar het IDFA neemt de klacht over het 'incident' "zeer serieus"...

Wij zeggen: FREE FRITS

UPDATE: De schreeuwer was Jamil Fiorino-Habib, uiteraard docent aan de UvA. Hij zegt door Barend in zijn buik te zijn gestompt. Dit zou dus gebeurd zijn na 01:05 in de video, rond het moment dat de camera wegdraait. Reactie Frits Barend: "Dat klopt niet, dat is schofterig. Ik kwam voor de film en zat naast hem. Hij wilde weglopen en moest bijna over me heen. Dat ging moeilijk. Hij heeft daar een enorm drama van gemaakt."