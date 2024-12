De grens over paragliden, zoveel mogelijk Israeli's afknallen en de rest gijzelen. Het kan in Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque, een game die voor 5 luttele euro's te verkrijgen is op online gameplatform Steam. Het is een third-person-action-game waarin je de verhaallijn volgt van Ahmad al-Falastini, "a young Palestinian Student who was unjustly tortured and jailed by Israeli Soldiers for 5 years, had all his family killed by an Israeli Airstrike". Je vecht mee met de "FICTIEVE verzetsgroep" Knights of the Al-Aqsa Mosque, hoewel aan de opzet van de missies en de uitdossing van de militanten duidelijk te zien is dat Hamas hiervoor de inspiratie vormde. Nog minder subtiel is de meest recente update van het spel, die de naam draagt die Hamas gebruikte voor de aanslagen van 7 oktober: Operation al-Aqsa Flood. Volgens de maker van het spel is de update van afgelopen maand dan ook een "herbeleving van de iconische dag waarop het dappere Palestijnse verzet het Israëlische leger vernederde".