'Voordat miljoenen woedende losgeslagen GTA-fans ons hoofdkantoor gaan bestormen delen we snel wat onsamenhangende beeldrestjes om de massa zoet te houden', zo moeten ze bij Rockstar Games hebben gedacht nadat de game-uitgever afgelopen vrijdag bekendmaakte dat het spel waar IEDEREEN op wacht toch niet eind dit jaar, maar pas volgend jaar mei wordt uitgebracht. En dat was een teleurstelling van jewelste want dat wachten duurt namelijk al TIEN JAAR. Toen in december 2023 de eerste trailer van GTA VI uitkwam was daar ineens een uitzinnig enthousiasme, een ongekende hoop en een vlammend vuur in onze vierkante game-oogjes. Na jaren van speculeren werd duidelijk dat de gevierde reeks wordt uitgebreid met een verhaal over een man en - voor het eerst - een vrouw die zich als een soort Bonnie & Clyde, al rovend, schietend en vrijend, door de fictieve stad Vice City bewegen. De nieuwe trailer is wat minder episch dan de eerste en het lijkt een beetje om de leftovers van trailer 1 te gaan, maar goed: we hebben weer wat beeld en daar zullen we het nog een tijd mee moeten doen (plaatjes na de klik). Het goede nieuws is: we hebben een heuse releasedate. Zet in je agenda: 26 mei 2026, dan kunnen we (als alles goed gaat) lekker auto's gaan stelen in VICE CITY!