Schat dit zeggen we niet snel maar je ziet er fantastisch uit na al die jaren. Speelt zich opnieuw af in Vice City en ditmaal is er een vrouwelijke protagonist genaamd Lucia. Kortom, dit wordt 1 lange uit de hand gelopen Florida Man/Woman-toestand met speelbare verhaallijn. Kijkt nu al fantastisch weg en enorm benieuwd naar de dialogen op de radiozenders, want dat blijft toch het hoogtepunt van elke GTA. Onderstaand alle screenshots met vrouwen, want zo werkt dat hier nu eenmaal.