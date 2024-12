Zo dan. Eerder deze week schreven wij alhier over een game die te downloaden is via Steam waarvan de inhoud onze wenkbrauwen nogal deed fronsen. Third-person-shooter Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque is een Hamas-verheerlijkend spel waarin je als "Palestijnse vrijheidsstrijder" op bloederige wijze Israëli's moet afknallen, waarvan de meest recente update bovendien letterlijk is gebaseerd op de gruwelijkheden van 7 oktober. De game is in het Verenigd Koninkrijk verboden en ook in Australië en Duitsland niet te krijgen, maar in de Nederlandse online Steam-schappen was het nog gewoon te krijgen. WAS, inderdaad. Op dit moment duikt het spel nog wel op bij zoekresultaten, maar verschijnt na de klik de boodschap "dit item is op dit moment niet beschikbaar in jouw regio".