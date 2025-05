170 organisaties, waaronder VOLT (trapte zelf een diversity de Kamer uit omdat ze zich divers gedroeg), ABN Amro en de Gemeente Amsterdam (LOL) vieren hopelijk ook in 2025 Diversity Day. Maar wanneer is dat?

A) Bij ons op de zaak is het elke day Diversity Day!

B) 16 juno

C) Nee, het is altijd de eerste dinsdag van oktober

D) Ah dan is het dit jaar dus op...

E) Oh hee dat is wel raar

F) Niet 7 oktober toch?

G) Nee joh, het is Diversity Day, dat is juist super inclusief en niet polariserend, die gaan de boel niet lopen triggeren met zo'n datum

H) Toch 7 oktober

I) Ja maar, dat is juist een mooie gelegenheid om niet polariserend op diversiteit te reflecteren

J) Okee dan

K) Misschien verplaatsen naar de tweede donderdag van september?