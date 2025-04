De Hebreeuwse Hamer - aan het roer van dat ene land dat wel weigert de bevolking uit te leveren aan de islam - blikt terug en vooruit. Begint z'n verhaal bij de drie pan-Arabische vernietigingsoorlogen, merkt even op dat ze niet de Belgen in de Congo zijn, maar joden in Judea [fact check: waar], en beweegt langzaam richting het heden. Paar opmerkelijke zaken uit de voordracht van drie kwartier bij het Jewish News Syndicate (wiki): Israëlische straaljagers zouden een Iraanse luchtmobiele brigade in de lucht verhinderd hebben Assad te komen redden, en Netanyahu was "onder de indruk van Nasrallah" omdat hij meer invloed had op Iran, dan Iran op hem. Dat maakte Nasrallah in Israëlische ogen "de As van de As van het verzet", en dat was zijn doodsvonnis.