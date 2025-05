WE WORDEN GENOEMD afgelopen Sunday in The Sunday Times, waar een rugbyspeelster vertelt over hoe haar knie uit de kom werd gerukt door een tegenstandster in de hoogste Nederlandse rugbydivisie, de zogeheten 'Ereklasse'. "“I felt the strength being used against me: it’s nothing that I can explain because I don’t have that strength myself,” she said. “A cis woman could not have pulled my leg out of its socket … I heard a really loud pop. That’s when I started screaming. My leg was on fire.”"

Aan het woord is Elena King (20) van het Amsterdamse AAC, die in een wedstrijd tegen een niet nader genoemde club (die de Bredase club BRC is) zwaar geblesseerd raakte door een tackle van een trans vrouw, die volgens de regels van de rugbybond ondanks een verbod in internationale wedstrijden gewoon mee mag doen op het hoogste vrouwenniveau (een beslissing die hier juichend wordt besproken door Out TV "“Met name de regel dat trans vrouwen niet mogen spelen in de vrouwencompetitie wijzen we af,” aldus Annelies Acda, secretaris van Rugby Nederland. “We zien rugby als een inclusieve sport en geloven in rugby voor iedereen""). Het probleem is: Elena lijkt niet de enige speelster die na een wedstrijd tegen deze tegenstandster zwaar geblesseerd is geraakt.

"A rugby player knocked unconscious last year in a collision with the same athlete as King told The Sunday Times she had written to Rugby Nederland calling for clarity. She suspects a brain injury from the incident and is still undergoing medical investigation eight months after it happened. “I can’t wear a helmet any more because of the awful migraines I get,” she said. “Although I think that everyone should have a chance, this is already a dangerous sport. Biological men are just much stronger.”"

Volgens The Sunday Times zijn meerdere teams bezorgd: "Yet evidence has emerged of letters from Dutch premier division women’s rugby teams and players expressing concerns about trans women players and specifically warning about injuries linked to one person. It was this player who was involved in the incident that left King seriously injured."

De club van de speelster (BRC dus) wil niet tegen de krant reageren, maar de Nederlandse Rugby Bond laat weten dat de speelster in kwestie uitgesloten is van wedstrijden na een schorsing een speciale training heeft gehad en dat ze daarna wordt gemonitord, ook is er binnenkort een bijeenkomst over het transgenderbeleid. Maar kennelijk was het ideaal van inclusie voor de rugbybond tot nu toe zo belangrijk dat dat af en toe hardhandig mag botsen met de realiteit.

Nou is rugby een sport waar definitie spelers van verschillende lichaamsbouwen en gewichtsklasses tegen elkaar uitkomen, maar als je door een als man geboren tegenstandster het ziekenhuis in getackeld wordt kunnen wij ons voorstellen dat je daar anders over denkt. Bovendien is rugby nou juist ook een sport waar vanwege het intensieve fysieke contact veiligheid extreem belangrijk is, en een trans speelster die voor onrust bij meerdere teams zorgt lijkt daar niet in te passen. Zeker omdat Elena schrijft op haar eigen blog nog schrijft dat ze al voor de wedstrijd waar ze geblesseerd raakte zenuwachtig was, na een eerdere ervaring: "It was a tough match where the transgender player caused a black eye, a rib and spine injury and one of my lovely teammates coming off the pitch crying because she was tackled so hard."

Op dat blog schrijft Elena (van Brits-Nederlandse komaf) overigens zeer genuanceerd maar desalniettemin vastberaden over wat haar is overkomen. Kerncitaat: "I would like to make clear that this website is for the safety of women in sports, and not about hatred towards the transgender community. That is not my intention at all. I truly feel everyone, no matter what gender(fluidity) they present themselves as, have the right to enjoy the game of rugby and other sports. However, trans women are stuck, and remain, in a male’s body which causes dangerous and unfair situations in sports. This is why institutions must protect womens spaces and should create a new different league for transwomen to play sports, where it’s equal and safe."