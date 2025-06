Blijven we toch een zwak voor houden, deze franchise. Maar bovenstaande serie brengt iets nieuws. Alle hiervoor verschenen opzichzelfstaande films, te weten Alien (1979), Aliens (1986), Alien 3 (1992), Alien Resurrection (1997), Alien: Covenant (2017) en Alien Romulus (2024) hadden een ding in gemeen: de Xenomorph bereikte nooit planeet Aarde. Tuurlijk, in Alien vs Predator 1 en 2 wel, maar dat zijn spin-offs.

Bovenstaand gebeurt het voor het eerst wel, en dat is zo'n sleutelevenement dat de hele serie dus maar meteen EARTH heet. Zoals personage Marlowe uit computerspel Alien: Isolation (2014) zei: "You don’t beat this thing Ripley. You can’t. All you can do is refuse to engage. You gotta wipe out every trace, destroy every clue, stop it’s infection from spreading. Make sure there’s no chance of the human race ever making contact with it again." Nou, succes mensheid. Ook een novum trouwens: de eerste hybride human synthetic.