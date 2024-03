Daar gaan we even voor zitten

Wij zijn ook maar simpele mannenzielen die gewoon heel gelukkig werden van de laatste Top Gun. Dus als de productiehuizen van Top Gun-acteur Glen Powell (Hangman) en brenger van visueel spektakel J.J. Abrams zich achter een docu over een groep absolute vliegbazen scharen, gaan wij kijken. Zeker omdat het wachten op Top Gun III nog wel even duurt. De trailer van The Blue Angels geeft ons naast de obligate persoonlijke verhalen ook waar we voor komen: snoeiharde beelden van F/A-18 Super Hornets die stunts uithalen terwijl ze belachelijk dicht bij elkaar vliegen. Vooral de air-to-air shots beloven veel goeds. Dikke straaljagerporno om met een biertje in de klauwen weg te kijken? Laat maar komen!