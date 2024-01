Tom Kruis terug van nooit weggeweest. "Don't think, just do. You think up there, you're dead."

Top Gun II - Maverick, met afstand de beste film (over straaljagers) van dit decennium. Tenminste, zolang Top Gun III nog niet verschenen is. Want zojuist werd bevestigd dat deze zeer wel in de maak is. Vorige week bleek dit eigenlijk al, maar nu is het bevestigd door Hangman, die eigenlijk Lt. Jake Seresin heet, die eigenlijk Glen Powell heet en heel graag piloten speelt.

"There is going to be some fun stuff being announced soon…but it was confidential to me. I talk to [Joseph] Kosinski, Cruise and Jerry [Bruckheimer] all the time. There is stuff happening and it sounds very exciting. I don’t know when I’ll be going back…I’m sure there is a jet waiting for me sometime in the future."

Nou, dat geloven we meteen. En om dat te vieren boven- en onderstaand alle sleutelscenes met bijschrift en al. Oh ja en gefelicteerd met het 50-jarige lubilieum van UW F-16!