Kwam hier binnen bij jullie grote vriend Mosterd, de 1974 Live Recordings (natuurlijk niet die megalomane cd-set) van Bob Dylan & The Band, met een prachtige versie van Nobody 'cept You, het mooiste liefdesliedje ooit, waarmee u Samantha vanavond weer emotioneel krijgt - origineel geschreven voor Planet Waves, op de plank beland en pas daarna bij de Bootleg Series weer tevoorschijn getoverd. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde en toewijding en dat zien we in ieder geval niet bij de 'fans' van Joker, die 'm (Joker, Joaquin Phoenix en regisseur Todd Phillips) na de eerste film keihard hebben laten vallen. Maar als u strakjes dan tóch naar de bioscoop wil, is er altijd nog de Bob Dylan-biopic. Van de regisseur van Walk the Line (James Mangold) en die was fenomenaal. Deze keer met Timothée Chalamet als Bob Dylan: meneer had weer genoeg van het knokken tegen de Harkonnen en dus klimt-ie in 1961 op de podia van Greenwich Village en roept-ie PLAY IT FUCKING LOUD in Manchester in 1966 - 'Electric Dylan controversy' heeft zelfs een eigen Wikipedia. Enfin, kijken dus.