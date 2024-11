De aanslagen op onderwijsinstanties die op huuu huuuu haatmedium X haatmedium Snapchat worden aangekondigd, zoals in Nijmegen en Breda, zijn volgens 'bronnen van De Telegraaf' afkomstig uit linksactivistische pro-Pallie-hoek. Op de beelden was onder meer te zien 'vrijdag schietpartijen op een paar scholen', 'Free the P.', 'aankomende maandag schietpartijen in verschillende scholen in breda!!!', enzovoorts. "De pro-Palestinagroeperingen zouden verantwoordelijk zijn voor een deel van de dreigementen", aldus De T. "Het is niet uitgesloten dat een buitenlandse actor, lees Iran, hierbij betrokken is." Andere meldingen zijn waarschijnlijk afkomstig van copycatkinders die gewoon geen zin hebben in het eerste uur gym van meester Balk die altijd zo uit z'n bek stinkt. Rond de dreiging in Breda heeft de politie inmiddels gemeld dat een minderjarige jongen uit België in beeld is. Ondertussen hebben diverse pro-Pallie-knuppelclubjes weer een demo aangekondigd, zo lezen we bij Brendel. Aangekondigd door de Hamas-tokkies van PGNL, met alle andere usual suspects uit de Keuken Kampioen Divisie van het Palestina-activisme bij de ondertekenaars: BIJ1, UvA-figuren, KOZP, XR-werklozen, enzovoorts. Gaaf land man. Gratis Gratis Palestina!