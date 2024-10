Je hebt mensen met kritiek op Israël en je hebt totaal doorgedraaide hippies zonder realiteitszin. Roger Waters behoort tot categorie 2. Dat is op zich weinig verbazingwekkend voor de man die ook in opspraak kwam nadat hij verkleed als SS-officier een geweer leegschoot op een afbeelding van Anne Frank tijdens een concert in Berlijn. Het is zo'n man die in alles - net als veel SS-officieren - net even te ver doorschiet. Gisteravond voetbalde de nationale ploeg van Italië tegen die van Israël in de Nations League en de oud-Pink-Floyd-man besloot zich daar aan te ergeren. Hij moest eerst een buitenlands streaminglinkje googelen om de wedstrijd te kunnen zien, maar dan heb je ook wat. Er volgden meerdere filmpjes met rants zo vol van Israëlhaat dat de Ayatollahs nog zouden fronsen. Hallucinante teksten als "als je voetballer bent en het veld op loopt met wie dan ook uit Israël, ben je medeplichtig aan genocide" en het nogal antisemitisch-hondenfluiterige "totdat ze zich weer aansluiten bij het menselijk ras". Israël ging met 4-1 onderuit in Italië, daar mag de ouwe gek dan weer blij mee zijn.