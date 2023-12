The IDF says it carried out strikes against several Hamas rocket launchers in the Gaza Strip over the past day, including one that was in the middle of firing projectiles at Sderot. It says troops of the 162nd Division operating in Jabaliya and the 636th Combat Intelligence…

We laten het ontkleden van de Hamas-terroristen en personen die eventueel Hamas-terroristen zouden kunnen zijn even achter ons en richten ons weer op het 'slagveld', waar Israël de aandacht meer en meer verlegt richting het zuiden van de Gazastrook. "Israel pressed on with its bombing of Gaza on Tuesday after saying its campaign to destroy Hamas has left the Palestinian militant group on the 'the verge of dissolution'", aldus AFP. Defensieminister Yoav Gallant zei dat de laatste bolwerken van Hamas (in Jabaliya en Shejaiya) zijn omsingeld. "De bataljons die zich onaantastbaar waanden, die zich jaren hebben voorbereid om met ons te vechten, staan op het punt om ontmanteld te worden." Volgens Gallant komen ook steeds meer terroristen uit de bunkers en de tunnels omdat ze geen wapens en voedsel meer hebben. De bombardementen vinden plaats in Rafah (bij de Egyptische grens) en Khan Younis, de gevechten meer centraal in de Gazastrook. De hoogste Israëlische militair Herzi Halevi was gisteren overigens niet alleen aan de noordgrens, maar liet zijn gezicht ook zien in Khan Younis. Dat is strategisch of tactisch van vrij weinig waarde, maar toont wel de branie en de spierballen: kijk eens waar wij onze top dog laten rondwandelen.

Dan nog even twee zijstapjes naar het verdrietige hoekje van het spectrum. Kledingketen Zara had een of andere reclame met een soort witte poppen. Misschien wat gelijkenis met lijkzakken dus dat kun je dan onsmakelijk vinden maar de Gaza-apologeten vonden kennelijk dat er sprake was van het 'bespotten' van Palestijnse slachtoffers. Koe-drumstel en tang-varken natuurlijk, maar 'activisten' gingen met hun dikke reten al voor de Zara hangen (alsof Asha niet al haar kleren bij Miss Etam koopt) en nu heeft Zara de reclame... teruggetrokken. Dat is nog eens buigen voor TERREUR.

Zijstap twee: burgemeester van Enschede Roelof Bleker blijkt te laf om de ambassadeur van Israël een handje te geven tijdens een bijeenkomst in de synagoge van Enschede. Hij wilde niet eens op de voor hem gereserveerde stoel naast de ambassadeur zitten: Bleker (voorheen PvdA, tegenwoordig partijloos) ging helemaal 'bovenin en achterin' de zaal hangen, omdat hij 'afstand wil houden van het internationale conflict'. Ook wilde hij niet op de foto met de ambassadeur. Rare laffe paling. Enfin, u bent weer een beetje bij over de gekte in het spookhuis, updates volgen als gebruikelijk hieronder.

Update 11.45 - In ander nieuws, sportkledingmerk Puma stopt met het sponsoren van het nationale voetbalteam van Israël. Nu niet allemaal boos worden: Israël kan ook helemaal niet voetballen. Ook de nationale ploeg van Servië moet op zoek naar een andere kledingsponsor

Update 13.31 - De burgemeester van Enschede heeft 'telefonisch zijn excuses aangeboden' aan de ambassadeur van Israël. "Het was op geen enkele manier mijn intentie om een schaduw over het chanoekafeest en het jubileum van de 95-jarige synagoge in Enschede te werpen." Nou pik, dat is dan mislukt