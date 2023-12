De IDF en meerdere Israëlische media brengen nieuwe berichten naar buiten over hoe en wat nou allemaal precies rondom die beelden van Hamas-verdachten die ontkleed waren om Volkskrantlezers te vernederen met een tekst van Maartje Bakker. De aantallen, percentages en marges verschillen nogal per bron, maar dit is het beeld dat ontstaat: mannen van gevechtsleeftijd die zich bevonden in gebieden waar een compleet evacuatie-order van kracht was zijn allemaal gevangengenomen en ondervraagd op verdenking van Hamas-lidmaatschap.

De IDF zegt dat "more than 200 “suspects” had been apprehended, but, of them, only “dozens” were transferred to the Shin Bet security agency and Military Intelligence Directorate’s Unit 504 for interrogation about their alleged involvement in terror activities." Israëls Channel 12 News bericht dat "some 700 people have been detained, 60 percent of whom have been determined to not be terrorists." Haaretz schrijft weer dat "only 10-to-15% of the arrested men are thought to be affiliated with Hamas." Kortom, hoe dan ook zijn er ook heel veel ontklede verdachten weer aangekleed en vrijgelaten.

Het enige daadwerkelijk moreel en juridisch bezwaarlijke is overigens niet het arresteren, ontkleden en ondervragen zelf, maar de onofficiële, gelekte publicatie van beelden van ontklede verdachten. En daar lijkt Israël het zelf ook mee eens te zijn. "Speaking to Israel’s Kan broadcaster on Sunday evening, National Security Adviser Hanegbi confirmed that the pictures had been taken “with the necessary permission” of Israeli authorities but said that he disapproved of the practice. “I think you won’t see more pictures like this from now on,” he said." IDF-woordvoerder Hagari "explained the arrest procedure in detail later Sunday, but also said the humiliating photos were not distributed by his office, and that troops would change the arrest procedure in cases where it was not being properly followed. (..._) “The men are then questioned in the field, and Hamas members are often identified, while others, it becomes clear, are not members of terror groups. Once the questioning is over, “they put on their clothes. That is what needs to happen. Where it didn’t happen, we’ll change that,” he said."

Dan even naar Israëls noordgrens hoor. Want er circuleren vooralsnog onbevestigde (!) berichten dat de IDF de Lebanese overheid en het Lebanese leger een deadline van 48 uur geeft om Hezbollah tot achter de Litani-rivier te 'bewegen', wat volgens United Nations Security Council Resolution 1701 het eindpunt van Hezbollah en het beginpunt van een bufferzone moet zijn. Het dreigement is dat indien dit niet gebeurt, de IDF genoodzaakt is een militaire operatie te starten tegen *alle* Hezbollah doelen ten zuiden van de Litani-rivier en dat betekent naar alle waarschijnlijkheid ook een grondoperatie op Libanees grondgebied.

Een probleem natuurlijk wel, Libanon is eigenlijk geen land en heeft amper een leger, want Hezbollah is de zuidelijke soeverein. Het is dus volstrekt onduidelijk hoe een Libanese overheid überhaupt iets van Hezbollah kan vragen, laat staan zo'n volledige terugtrekking.

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeld na de breek. Wij gaan weer live.

Update 09:30 - Het officiële IDF-dodental in Gaza staat inmiddels op 101, nadat de IDF opnieuw vier namen en foto's publiceert.

Update 09:31 - CNN's Fareed Zakaria houdt een monumentaal pleidooi voor een vergaande hervorming van Amerika's topuniversiteiten na het antisemitisme-fiasco afgelopen week.