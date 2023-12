Zo'n kop hè, zonder enige bevraging enkel spreken van "achtergebleven Palestijnen", gewoon als voldongen feit opgeschreven en het in de allereerste zin nog eens overdwars overdoen: "Van Palestijnse zijde is met afschuw op de vernederende actie gereageerd." Je zou bijna denken dat Maartje Bakker haast wel de "Winnares AAAS Kavli Science Journalism Award & European Press Prize" moet zijn, zoveel kwaliteit ademt het. Op wie of wat ze zich eigenlijk beroept? Enkel en alleen activist @Muhammad Shehada die niet tegen Maartje zelf, maar tegen het Qataarse Al Jazeera zegt dat de foto's gepubliceerd zijn om "de rest van de bevolking die in Khan Younis of in de noordelijke helft van Gaza is te terroriseren, vernederen en angst aan te jagen, zodat ze massaal naar Rafah (stad in het uiterste zuiden, red.) vluchten."

Maar waarom bestaat er überhaupt zo'n mediabrede, geaffecteerde ontsteltenis over de beelden van mannelijke Hamas-verdachten die tot hun onderbroek ontkleed worden voordat ze in hechtenis ondervraagd worden?

- Ten eerste is die hele noodzaak enkel en alleen de schuld van Hamas zelf, dat al vanaf dag 1 in burgerkleding vecht en zich tussen en onder burgers verschuilt en beweegt.

- Ten tweede betreft het een hyperactieve oorlogszone in stedelijk gebied.

- Ten derde vecht de IDF hier niet tegen de Zwitserse Garde hè, maar tegen Hamas en Islamic Jihad, die al decennia achtereen ZELFMOORDCOMMANDO'S MET BOMVESTEN DOOR HUN EIGEN STRATEN PARADEREN - foto's bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, hier en hier. Vanaf 1989 werden er zo'n 90 zelfmoordaanslagen tegen Israël gepleegd met honderden slachtoffers tot gevolg, 40% daarvan door Hamas, 25% door Islamic Jihad.

Is het met die drie inachtnemingen zo vreemd dat dat de IDF Hamas/PIJ-verdachten zich laat ontkleden voordat ze in hechtenis genomen en later ondervraagd worden? Nee, het niet doen, dat zou vreemd zijn. Het is een volkomen terechte, proportionele standaardprocedure.

Naschrift 09:22 - De beelden van ontklede gevangenen worden overigens niet officieel door de IDF zelf gepubliceerd. Er wordt steeds gesproken van het "lekken" van beelden. De IDF heeft wel gereageerd: ""In Shejaiya and Jabaliya, terrorists who surrendered handed over weapons and equipment," he says, confirming footage that leaked earlier today. "From the interrogations of the terrorists who surrendered, the following intelligence has emerged: The situation of the operatives on the ground is difficult, and the Hamas leadership, led by [Yahya] Sinwar, denies the reality even though it is updated on the details," Hagari says."

Update 11:43 - Maartjes bron @Muhammad Shehada "zit bij Euro-Med Human Rights Monitor, een op het oog keurige mensenrechtenclub, die vorige week nog berichten over Israëlische orgaanroof de wereld in hielp. De voorzitter is Ramy Abdu, volgens Israël een van de 12 leiders van de Hamas-organisatie in Europa (PDF)", aldus Carel Brendel.