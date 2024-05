Nou ja zeg. Zijn er allemaal wetenschappers op de UvA die de afgelopen dagen in 'some weird conspiracy theories' zijn getrapt over wie er verantwoordelijk waren voor het vernielen van allemaal zooi op de UvA. Want volgens het in dit soort zaken toch zeker niet onbetrouwbare indymedia waren het gewoon de demonstranten zelf. Ondertekend met 'some people in black hoodies' schrijven ze: "We encourage everyone to join, but rest assured the threat comes from inside the house too. We are also students inside of the black bloc." En verder: "When protestors smash tv screens they express their rage against the dehumanisation of the Palestinian people and the lies media has been spreading. When we smash up the offices of the CvB we reject their authority and expel the board from our university. With these actions we say: when there is complicity in genocide, there will be no social peace." Complete claim na de breek.

INSTANT UPDATE: Toby B. (22), Hamza A. (33) en Simeon H. (30) morgen voor de rechter vanwege geweld tegen politie