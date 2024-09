De Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA heeft een bewogen jaar achter de rug. Hun voorzitter belandde in de cel na de pallierellen, terwijl hun inzet voor de Palestijnse zaak eigenlijk meer een daad van conformisme was dan echte verontwaardiging. Totdat echt de hele universitaire meute op de barricade stond en de bestuurslullo's niet meer konden achterblijven, was de CSR met name druk met randzaken als... (checks notes) gratis menstruatieproducten. Laat dat nou uitgerekend iets zijn uit de portefeuille van de nieuwe voorzitter: Stefana Feciuc! Je zou zeggen dat er genoeg aanleiding is om schoon schip te maken in het nieuwe bestuursjaar, maar in dit interview met hallucinante uitspraken als "'studenten kunnen zich niet focussen op studie, omdat de UvA medeplichtig is aan wat er in Palestina gebeurt" doet Feciuc (gezondheid, red.) een behoorlijke double-down.

Uiteraard hoeft er aan studentenzijde niemand in de spiegel te kijken, maar moet de UvA over de brug komen. "Ze nemen standaard aan dat demonstraties gewelddadig zijn, wat niet noodzakelijkerwijs zo is." Precies. Het gooien met ammoniak, intimideren van pers, slopen van de hele teringzooi, om maar een paar voorbeelden te noemen, dat was allemaal niet noodzakelijkerwijs gewelddadig. Bovendien had de universiteit, die overleg voerde met anonieme vertegenwoordigers van de demonstranten, ook niet het bedekken van gezichten tijdens de demonstraties mogen verbieden. "Maar anoniem zijn is beschermd onder internationale en nationale wetgeving, omdat demonstranten zich anders door de druk van toezichthouders beperkt kunnen voelen in hun demonstratievrijheid." Ze zouden zich inderdaad maar beperkt voelen, dat moet je niet willen.