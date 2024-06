Kijk je KUNT dingen natuurlijk heel belangrijk vinden. Poep op de stoep, de Oeigoeren die in kampen worden geflikkerd, zweepslagen voor homo's in Saudi-Arabië, hoe Rohingya-vrouwen worden verkracht, dat Ajax geen kampioen is geworden. Óf dingen zijn opportunistisch belangrijk: conformisme, pas als anderen het belangrijk vinden, of er een kans is dat je met je kop in beeld komt. De relbengels van de Centrale Studentenraad van de Universiteit Amsterdam eisten met veel bombarie dat alle banden met Israël werden doorgeknipt en repten daarbij over 'niet serieus genomen', 'geen constructieve dialoog mogelijk' en 'consequent buitenspel gezet'. Uit onderzoek van EW blijkt echter dat ze na 7 oktober vooral druk waren met menstruatieproducten, planten vreten in de kantine, genderneutrale plees en andere liflafjes. Dus EW bellen naar Noah Pellikaan. "Als Pellikaan wordt gewezen op het feit dat nergens uit de notulen blijkt dat zijn CSR al maanden vruchteloos bij het bestuur om aandacht zou hebben gevraagd voor Gaza, of consequent buitenspel zou zijn gezet, geeft Pellikaan aan dat er door de raad alleen aandacht voor Gaza is gevraagd buíten het zeswekelijkse overleg met het bestuur om. Er zouden ‘informele’ verzoeken zijn gedaan." Ah ja, verontwaardigd toeteren dat er niks wordt gedaan met je Israëlhaat na: INFORMELE VERZOEKEN. Gelukkig voor de studenten turen die ideologische angsthazen in de UvA-leiding toch al in de koplampen. En dan springen ze zelf wel voor de auto.