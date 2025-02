Net als je denkt dat we het dieptepunt bereikt hebben. Net als je hebt gezien hoe Hamasterroristen kisten met de lichamen van een baby, een 4-jarig kind en hun moeder onder luid gejoel naar een podium in Gaza dragen. Net als je hebt gezien hoe propagandateksten en Netanyahu als duivel op de kisten zijn afgebeeld, als een laatste klodder spuug in het gezicht van de onschuld. Als je denkt aan hoe Yarden Bibas na 484 dagen gijzeling zijn vrijheid terugkreeg, maar ondanks die vrijheid nu een leven lang gijzelaar zal zijn van het hartverscheurende lot van zijn gezin. Net als je denkt dat ook mensen die hebben gehuild bij beelden van andere dode kinderen in Gaza hiervan wel buikpijn zouden moeten krijgen. Net als je denkt dat zelfs mensen die op de een of andere manier geloven dat Hamas een 'verzetsgroep' is zich nu wel even koest zullen houden. Net als je dat denkt, zie je een Amsterdams pro-Palestijns studentencollectief triomfantelijk deze beelden deelt.