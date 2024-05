De snelrechtzitting tegen de zeven personen die zich bij protesten op de UvA op 8 mei hebben misdragen liep donderdag nogal wat vertraging op. Dat kwam vooral door de eerste verdachte: NN 1257708, want hij wilde onder geen beding zijn naam noemen. Officieel op de tenlastelegging 'openlijk geweld op Oudezijds Achterburgwal in vereniging', maar in het liveverslag van Telegraaf-typiste Saskia Belleman kwam onder meer naar voren dat hij volgens de politie stenen gooide naar de ME. Dat ontkende hij zelf, wel gaf hij toe met een waterpistool met rode verf te hebben gespoten. Wat het natuurlijk interessant maakt is het volgende: "NN zegt dat hij zowel als student als als werknemer verbonden is aan de UvA. Hij heeft het plan om te starten met een onderzoeksstage binnenkort. En hij is actief in de studentenbeweging. Hij zegt dat hij student politieke wetenschappen is, met een specialisatie op het gebied van politieke theorie. Zijn afstudeeronderwerp is de analyse van diverse culturen, maar hij wil er vanwege zijn anonimiteit niet veel over kwijt." Omdat NN bleef weigeren zijn naam te noemen, wordt de zaak aangehouden tot 29 mei en moet hij tot die tijd de cel in.

In het liveblog van Folia tijdens de 'rellen' werd de naam van de voorzitter van de Centrale Studentenraad genoemd: Noah Pellikaan. Fotootje lijkt wel he? Meneer was 'student politicologie' en nu 'student literatuur- en cultuuranalyse'. Ook is hij afkomstig uit Amerika, terwijl Belleman zegt dat hij 'Engels' spreekt en dat hij een tolk bij zich heeft. En uit Folia over de rechtszaak: "Op de publiekstribune zaten deze keer veel leden van de Centrale Studentenraad van de UvA, om de verdachten een hart onder de riem steken. Zeker de eerste zullen ze gekend of herkend hebben: een Engelssprekende ‘UvA-student en medewerker’, zoals hij zelf zei. Verder wenste hij anoniem te blijven en noemde hij zijn naam dus niet."

Noah Pellikaan dus. Deze knakker stond al vaker oog in oog met de politie. Hij werd als leider van de Activistenpartij verkozen tot voorzitter van de studentenraad en beloofde 'stennis te gaan schoppen' op de UvA: "Maar stennis schoppen gaat verder dan samenwerking met een aantal groepen die gezamenlijk strijden voor hetzelfde doel, het betekent ook dat wij doorgaan met onze activistische inzet. Wij zijn rebellen met een doel. Ons activisme zal bestaan uit wederzijdse hulp, directe actie, protest en, indien nodig, bezetting. Onze wortels liggen altijd in extern activisme en we zijn niet van plan om af te wijken van de linkse activistische ideologie." Hij is ook nog eens lid van de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) van de UvA.

Enfin, dus wij de UvA bellen voor een reactie, maar een voorlichter wilde er omwille van 'privacy' niets over zeggen. Ook bij de Centrale Studentenraad nam iemand op, maar helaas kon Noah Pellikaan niet aan de lijn komen. "Hij is op vakantie". Nou moe. Fijne vakantie Noah!