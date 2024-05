En dan schakelen we nu LIVE over naar Amsterdam waar de rechtbank in snelrechtzitting een vonnis zal vellen over zeven hooligans van de polderhamas. De zeven maakten deel uit van een roedel raddraaiers die zich op 8 mei (part I hier, part II hier) schuldig heeft gemaakt aan zelfoverschatting. Op de tenlastelegging zien we in alle gevallen 'openlijk geweld in vereniging' aan het front van Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal, Grimburgwal en Binnengasthuisstraat, en in één geval ook 'bedreiging met misdrijf tegen het leven/zware mishandeling'. "De verdachten zijn twee Amsterdammers (25 en 32 jaar), een man uit Halfweg (22 jaar) en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats (24 jaar). Ook staan er twee mannen en een vrouw terecht die zich niet willen identificeren en over wie het OM dan ook niet meer informatie kan delen." Oftewel: gajes, een zwerver en extreemlinkse idioten. Verzamelnaam: studenten. Gezelligste kerel die 24-jarige zwerver, een SPANJAARD (!), Samuel Mourra Calix: "Bedreigde agenten met de tekst: 'You will regret this. Motherfuckers! If I see you on the streets, I will kill you. I will slit your throat if I see you on the streets.I will remember you motherfuckers'. Ook zou Samueal M.C. agenten hebben geschopt, met stenen en ijzeren pijpen hebben gegooid en geslagen, en 'vloeistoffen' in de richting van de politie hebben gespoten." Sas is erbij. Later meer.

Update 13:55 - Verdachte 1257708 wil niet zeggen wie hij is. Hij heeft een tolk naast zich. Nou, dan weet u alweer genoeg