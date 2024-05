De aanval op Tom Staal is voor Femke Halsema de druppel. De shovels opgelijnd, de ME rukt uit. De Stopera heeft het bevel gegeven om het UvA-complex Binnengasthuisterrein te ontruimen. De Slag om de Oudemanhuispoort is begonnen.

Update 17:28 - Na drie keer vorderen is de ME begonnen

Update 17:31 - Halsemas troepen moeten er nog even inkomen. Eén ME'er afgezonderd bovenop een barricade, collega's onder de witte verf gegoten met brandblussers bespoten

Update 17:37 - Verklaring politie: "Personen die niet verbonden zijn aan de universiteit zoeken bewust confrontatie met de politie"

Update 17:59 - ME'ers gooien stukken barricade in de gracht. Naar verwachting morgen spoeddebat over overtreding milieuregels

Update 18:08 - Politie X'er: Vreedzame studenten 'hebben met materialen zoals stenen gegooid'

Update 18:24 - Bericht uit 030, daar is zojuist - net zoals gisteren - de UB bezet (die ontruiming verliep toen zonder problemen).

Update 18:38 - De politie verdrijft de supportdemo op de Oudezijds Achterburgwal aan de overkant. Mosterd kent dat stuk gracht op zijn duimpje: "Het is echt een mooi wankel equilibrium daar op die kant. Daar gaan er straks nog een paar water vreten."

Update 18:42 - Op het Rokin arriveren GVB-bussen om de arrestanten af te voeren. Andere activisten proberen die bussen te blokkeren.

Update 19:10 - EditieNL doet een Nieuwsuurtje en laat in 030 deze """demonstrant""" aan het woord

Update 19:17 - Beelden van de vernielingen in het pand hier, hier en hier

Update 19:27 - De situatie op het Binnengasthuisterrein is onder controle, een kleine groep demonstranten in het nauw gedreven. Maar ondertussen op het Rokin: Politiehonden op linie, leeggelopen banden van GVB-bussen.