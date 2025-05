Nou tot zover de (alweer) gedreigde en later (alweer) uitgestelde Europese heffing van 50%, want er is een Amerikaanse rechter voor gaan liggen. En niet alleen voor Europa, maar voor Trumps wereldwijde handelsoorlog. De Amerikaanse Rechtbank van Internationale Handel (wiki) heeft bepaald dat Trumps heffingen onwettig zijn, omdat hij zijn presidentiële bevoegdheden abusievelijk baseert op een noodwet uit 1977, te weten de Emergency Economic Powers Act of 1977 ("IEEPA"). De rechtbank oordeelde: "The court does not read IEEPA to confer such unbounded authority and sets aside the challenged tariffs imposed thereunder." Oftewel, er gaat voorlopig een streep door alle (!) door Trump middels deze wet ingevoerde heffingen. Trumps kabinet ging onmiddellijk in beroep tegen de uitspraak. Opvallend: nog geen snijdende commentaren en weerleggingen door Team Trumps Rapid Response account. Wel schrijft Witte Huis-stafchef Stephen Miller: "The judicial coup is out of control."