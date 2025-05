We rollen het XR-perkament uit en lezen: "Op zaterdag 31 mei vanaf 12.00 uur bezetten wij met honderden rebellen het Hilversumse mediapark voor het NOS-hoofdkantoor. (...) Extinction Rebellion staat pal voor pers­vrijheid. Of het nu over de klimaat- en ecologische crisis gaat of de genocide in Gaza. (...) Daarom eist Extinction Rebellion een wekelijks NOS-klimaat­journaal, waarin klimaat­wetenschap begrijpelijk wordt toegelicht en aandacht wordt besteed aan de wereld­wijde oorzaken en gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis.

(...) Bij verslag­geving over de genocide in Gaza ook sprake van nep­neutraliteit en valse balans. (...) Dat NOS door de VN erkende aan­wijzingen voor oorlogs­misdaden en genocide door Israël buiten beschouwing laat, geeft lezers de indruk dat er hier sprake is van een 'gewoon conflict'. Ook het oordeel van Amnesty International, dat al op 5 december 2024 vaststelde dat er sprake is van genocide in Gaza, laat NOS buiten beschouwing."

Ja toch maar weer even hoor: Amnesty International gaf letterlijk aan dat het de definitie van genocide aan moest passen, voordat ze de oorlogshandelingen genocide konden noemen. Maar goed, XR's tenlastelegging aan de NOS is dus dat ze met te weinig urgentie over klimaatverandering berichten (lol, ???) en te pro-Israëlisch berichten over de oorlog tegen Hamas (lol, ???). Zeldzaam veel zin in deze bezetting.