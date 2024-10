Voor de volledigheid hier even het hele citaat: "Maar moet je je eens voorstellen dat je Hamas bent in Gaza, dan is die gijzelaar het laatste wat je hebt als drukmiddel op Israël. Als je die uit handen geeft en daarna de oorlog door laat gaan, er geen uitzicht komt op een Palestijnse staat. Ja, geen enkele Hamas-leider, of dat nou een vredelievende is of een strijder, kan daarmee akkoord gaan."

Enerzijds klopt het strategisch gezien natuurlijk dat die paar overgebleven gijzelaars nog altijd Hamas' belangrijkste drukmiddel zijn, maar in die laatste twee zinnen gaat het echt helemaal fout.

"Een Palestijnse staat" naast Israël is nooit Hamas' doel geweest, en al helemaal niet in Gaza. Want in plaats vanaf na de Israëlische terugtrekking in 2005 daar gewoon een voor Arabische begrippen functionerende staat te creëren, gebruikten ze alle tijd en miljarden aan hulpgelden om op 7 oktober een doodsstrijd te starten die enkel en alleen kon en zou eindigen in Gaza's vernietiging.

En - in godsnaam NOS' Sander van Hoorn - wie of wat zijn precies die "vredelievende Hamas-leiders" die niemand ooit gezien heeft? Waarde belastingbetaler: uw staatsomroep.