NOS Stories, een soort Cestmocro maar dan van onze overheid. Met 1,1 miljoen volgers een schrikbarend populair platform. Dat zou allemaal niet zo erg zijn als ze nog een beetje deugdelijke journalistiek bedreven, maar helaas laat dat nogal te wensen over. X-account Een Blik op de NOS had ze dit weekend goed in de smiezen toen ze schaamteloos een snippet van een interview met een Witte Helmen-vrijwilliger in Syrië misbruikten om het handelen van Israël in Syrië te framen. De explainer, een walgelijk format dat wij u nooit aan zouden doen maar dat kennelijk werkt als een tiet voor de leefstijdscategorie 13-25, kondigt aan dat "deskundigen" flinke twijfels hebben over de intenties van Israël bij het bombarderen van Syrische legerbases en het bezetten van de Golanhoogte na de val van Assad. Plots verschijnt er dan ook een "deskundige" in beeld die zegt dat "civilians under attack" zijn en de hoogste prijs betalen voor de gebeurtenissen (de operaties van Israël in Syrië dus). Het probleem: die "deskundige" had het helemaal niet over Israël, die quote had geen ene hol te maken met wat NOS Stories in dit deel van de video verkondigde. En en en: er flitsen op dat moment ook beelden van bombardementen en getroffen burgers door het filmpje, die dus ook NIETS met Israël te maken hebben. Het gaat in werkelijkheid om een interview dat al ruim 2 weken eerder werd opgenomen en op 1 december werd vertoond in het Achtuurjournaal, een item dat juist ging over luchtaanvallen door Rusland en het Syrische leger in Idlib. Dat is: je reinste misleiding. Maar uiteraard gaat het erin als zoete koek bij DE DOELGROEP.

Update 15:00 - NOS Stories heeft de explainer verwijderd.