De NOS verslaat de Gaza-oorlog "Onafhankelijk en los van een maatschappijvisie, levensbeschouwing of politieke stroming." Staat er allemaal echt.

Briefpost aan alle NOS-donateurs van NOS-hoofdredacteur "verandermanager" Giselle. Sowieso meteen al lachen om de titel van de brief: "Zo gaat de NOS om met kritiek over de berichtgeving rond de Gaza-oorlog". Want daarmee verleg je meteen de aandacht van de onbestaanbaar partijdige, lage kwaliteit van je werk, naar hoe moeilijk het allemaal wel niet is dat mensen je wijzen op de onbestaanbaar partijdige, lage kwaliteit van je werk, in plaats van daadwerkelijk iets te doen aan de onbestaanbaar partijdige, lage kwaliteit van je werk. Hier een reactie op een aantal sleutelzinnen: "Wij zijn beperkt in hoeveel nieuws we op een dag kunnen brengen, en we werken voor een breed publiek. En we checken feiten. Belangrijk daarbij is dat het maken van keuzes niet automatisch betekent dat je de waarheid geweld aan doet. Of dat iets niet noemen gelijk staat aan het ontkennen." Lieverd, je hebt met 424 fte [PDF, p. 63] de grootste nieuwsredactie van het land. En die nieuwsredactie was er als allereerste bij om bijvoorbeeld de onderstaande pushmelding te sturen en zonder aanhalingstekens (!) als openingszin op nos.nl te schrijven: "Bij een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza-stad zijn zeker 500 mensen gedood." Giselle, waar heb je het nou eigenlijk over?

"Zoals dat wij, als NOS, Palestijnse levens minder waard vinden dan Israëlische, omdat we ‘bepaalde videobeelden uit Gaza niet laten zien’. Dat we aan de leiband lopen van het Israëlische leger. Of juist dat we als NOS Jodenhaat zouden aanwakkeren, omdat we niet genoeg vertellen over de gruwelijke details van 7 oktober." Dit is een volkomen valse vergelijking. Er bestaat namelijk helemaal geen substantiële stroom aan klachten dat de NOS 'aan de leiband van het Israëlische leger loopt' of dat jullie Palestijnse levens minder waard vinden dan Israëlische, en dat weet Giselle heel goed. Door te doen alsof de ene 50% vindt dat ze te pro-Israëlisch zijn en de andere 50% vindt dat ze te pro-Palestijns zijn, positioneert Giselle de NOS na die valse vergelijking vervolgens als het gewogen, redelijke midden. Lieverd, niemand gelooft dit.

"En als de hoofdredacteur journalistieke dilemma’s probeert toe te lichten, steekt er uit bepaalde hoeken een gretige mediastorm op, als zou de NOS terroristen van Hamas als vrijheidsstrijders betitelen en een pro-Hamas agenda voeren. Pertinent onwaar. We benoemen Hamas als terreurorganisatie." Fair enough, maar je kwam vooral hoofdredacteur-onwaardig slecht uit je woorden. Want natuurlijk bedoelde je met je citaat "Iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder" de relativering "De een z'n vrijheidsstrijder is de ander z'n terrorist" uit te spreken. Maar doe dat in het vervolg dan gewoon met de concentratie die het verdient, zodat je zelf geen volkomen terechte mediastorm ontsteekt.

"De luidste stemmen lijken slechts het eigen gelijk bevestigd te willen zien. Als dat niet gebeurt, wordt al gauw een agenda vermoed. Niet een kant kiezen, lijkt dan geen optie. Oog hebben voor de pijn aan beide kanten van dit conflict wordt al snel verdacht gemaakt. De druk om je uit te spreken, of uitgesproken te zijn, is groot. En die druk komt van alle kanten." Weer die valse tegenstelling, maar dan opgevolgd door de suggestie dat jullie 'geen kant kiezen'. Dat is in de modale NOS-berichtgeving gewoon niet waar, en dat heeft een heel simpele reden die de NOS nooit expliciet toe zal noemen, maar in plaats daarvan altijd impliciet laat blijken in hun modale berichtgeving. Dat is niet zozeer een 'agenda', maar het zit gewoon als volgt. De modale opvatting binnen het NOS-gilde is dat Israël in beginsel een niet-legitieme, Westers-koloniale, onderdrukkende staat is. Als dat op een gehele redactievloer het grondsentiment is, dan volgt daar vanzelfsprekend uit dat berichtgeving die Israël in een kwaad daglicht zet voorrang krijgt. In datzelfde psychologische weefsel wordt elk verzet tégen een niet-legitieme, Westers-koloniale, onderdrukkende staat in beginsel als wél legitiem beleefd - zelfs als je de methoden afkeurt. En daar komt weer uit voort dat er met berichtgeving die Hamas en andere Palestijnse bewegingen negatief afschilderen, of Israël positief afschilderen, terughoudender omgegaan wordt. Je kunt je in een miljoen tunnels wurmen om dit te ontkennen, maar dat is gewoon hoe het is. En dat maakt het onderstaande slotcitaat dus gewoon een schaamteloos leugen dat ze waarschijnlijk zelf nog gelooft ook. "De NOS kan en zal daar niet aan toegeven. Onze rol is om journalistiek te bedrijven, om te berichten over wat er gebeurt. Dat doen we voor een breed publiek, en vanuit onze wettelijke taak. Onafhankelijk en los van een maatschappijvisie, levensbeschouwing of politieke stroming. Hoe moeilijk het in deze tijd ook is om die rol te vervullen, dit zal onwrikbaar uitgangspunt blijven voor de journalistiek van de NOS. Giselle van Cann

Hoofdredacteur NOS Nieuws"