Geeft verder niet, maar dit had de NOS nooit gekopt als Kamala's team er geen campagnepaard van had gemaakt, en dat is het echte nieuws

Jongens even: de grap 'beginnen over een floating island of garbage en het dan terugweven naar een eiland dat je tegenstaat' - in klassieke zin altijd volkomen terecht Engeland - bestaat al sinds de Great Pacific garbage patch in 1988 benoemd werd. Ja en nu is het een keer Puerto Rico door letterlijk de all-round meest beledigende komiek van Amerika, namelijk Kill Tony. Maar die kennen ze bij de NOS natuurlijk niet omdat daar alleen de Daily Show, SNL, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel en Jimmy Fallon gekeken wordt.

Opmerkelijk ook hoe de NOS de nasleep optekent: "Zijn beledigende teksten werden goed ontvangen door de Trumpaanhangers in de zaal, maar daarbuiten barstte er vrijwel onmiddellijk kritiek los. Campagnemedewerkers van Kamala Harris verspreidden het filmpje met afkeurende teksten erbij en de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny sprak op zijn door 45 miljoen mensen gevolgde Instagram voor het eerst openlijk zijn steun uit voor Kamala Harris."

Wie er dus boos waren? Harris' campagneteam, en een Hollywood A-lister deelde een campagne-filmpje van Kamala als Instagram Story, dat Kamala direct na het ontstaan van de ophef (opnam?) publiceerde. In zowel het filmpje als Bad Bunny's story werd verder niet verwezen naar Kill Tony's grap.

Maar Kamala's team gaat er in al zijn wanhoop all in op, want vlak daarna verscheen het onderstaande filmpje waarin Kamala's VP Tim Walz en AOC (!) de grap 'analyseren'. Tony reageert daarop met: "Wild that a vice presidential candidate would take time out of his “busy schedule” to analyze a joke taken out of context to make it seem racist. I love Puerto Rico and vacation there. I made fun of everyone…watch the whole set. I’m a comedian Tim."

Wel heeft de voorzitter van de Republikeinse Partij te Puerto Rico zijn afkeuring uitgesproken over de grap, en noemt deze "racistisch en absurd". En wat natuurlijk ook zo is: In Swing State Pennsylvania wonen 450.000 Puerto Ricanen en Trump staat daar in de gemiddelde peilingen op een magere 0,5% voorsprong, dus wat dat betreft heel begrijpelijk dat Kamala all in gaat.

Wat een aantal Puerto Ricanen aan Trumps zijde er ondertussen zelf van vinden? Zie na de breek.

Update 09:55 - Ah, gisteren maakte komiek Georze Lopez op een Kamala Rally een grap over stelende Mexicanen. Een verzachtende omstandigheid is dat hij zelf Mexicaans is, maar Kill Tony heeft een Italiaanse achtergrond en dat zijn Europese Mexicanen, dus.